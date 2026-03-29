Meteo in Toscana | domenica delle Palme con le nuvole Pasqua col sole grazie all’Anticiclone

Per le festività pasquali, il tempo in Toscana si modifica: domenica delle Palme sarà caratterizzata da nuvole, mentre in occasione di Pasqua ci sarà il sole, grazie all'arrivo di un anticiclone. Dopo settimane di condizioni meteorologiche variabili, le previsioni indicano un cambiamento significativo tra il breve e il medio termine. La situazione atmosferica si stabilizza con temperature in aumento e clima più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Ma andiamo per gradi. Oggi, 29 marzo 2026, domenica delle Palme sulla Toscana si conferma una giornata piuttosto nuvolosa, con condizioni che rimarranno per lo più grigie per buona parte della giornata. Qualche schiarita potrà affacciarsi dal pomeriggio, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la parte finale del giorno, delineando un’evoluzione un po’ più incerta nella prima fase e più favorevole al miglioramento sul finire. Le temperature saranno in alleggerimento, con valori minimi che potranno beneficiare temporaneamente della copertura nuvolosa e dunque del minore irraggiamento. Le ore centrali del giorno invece vedranno una certa... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meteo in Toscana: domenica delle Palme con le nuvole, Pasqua col sole grazie all’Anticiclone Articoli correlati Leggi anche: Anticiclone delle Azzorre: previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta. Festività con sorpresa! Previsioni meteo, piogge giovedì e venerdì poi torna il sole con l’anticiclone delle AzzorrePrevisioni meteo: dopo un periodo di piogge eccezionali, l'Anticiclone delle Azzorre porterà una tregua quasi definitiva Dopo un mese e mezzo... Altri aggiornamenti su Meteo in Toscana domenica delle Palme... Temi più discussi: Meteo TOSCANA Video: previsioni aggiornate; Aria fredda sulla Toscana: allerta meteo per vento, mareggiate e neve; La primavera non vuole arrivare, nuove perturbazioni e rischio di una Pasqua fredda e variabile; Meteo Toscana: domenica possibili rovesci pomeridiani. Meteo come sarà il tempo domenica 29 marzo in Toscana e provincia di GrossetoTestata giornalistica regolarmente depositata al tribunale di Grosseto al nr. 939 registro stampa 1/00. Quotidiano. maremmanews.it Aria fredda sulla Toscana: allerta meteo per vento, mareggiate e neveEstesa dalla sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo per rischio vento su tutta la Toscana per la giornata di domani, giovedì 26 marzo. L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa ... pisatoday.it Meteo Calabria tra fine marzo e inizio aprile, tempo variabile e ritorno dell’instabilità: La settimana che accompagnerà la Calabria dal 30 marzo al 3 aprile sarà caratterizzata da una fase di transizione tipica del cambio di stagione. Dopo un avvio di marzo segn - facebook.com facebook #meteo Buongiorno dalla redazione della TGR. Oggi il cielo sarà molto nuvoloso a nord mentre a sud ci saranno delle schiarite. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire anche a nord. Venti da nord in rafforzamento. Temperature massime tra 6° e 15°. x.com