Nella giornata di ieri, nel capoluogo ciociaro, è stato condotto un ampio servizio di controllo del territorio che ha coinvolto diverse forze dell'ordine. Durante l'operazione, sono stati sequestrati droga e armi, mentre tre persone sono state denunciate. L'intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare la criminalità predatoria e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

In campo Polizia di Stato, Finanza e Polizia Locale, supportate dalle unità cinofile. Setacciate le piazze di spaccio e gli snodi viari: identificate 130 persone e segnalati 6 assuntori Giro di vite sulla criminalità predatoria e sullo spaccio di stupefacenti nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, la città di Frosinone è stata teatro di un vasto e capillare servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto operare in stretta sinergia diverse forze dell'ordine. Il dispositivo interforze ha schierato sul campo il personale della Polizia di Stato (supportato dal fiuto delle unità cinofile antidroga), le pattuglie della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Maxi-blitz interforze tra centro e periferia: sequestrata droga e armi. Tre denunce

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