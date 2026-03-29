Matteo Sordi | 2500 euro per un viaggio di studio in Canada

Durante un pranzo organizzato dal Kiwanis Club di Antrodoco, si è parlato di un viaggio di studio in Canada. La spesa prevista per il viaggio è di circa 2500 euro. L’evento si è svolto nel cuore della Sabina, a Colle Aluffi, e ha visto la partecipazione di Matteo Sordi.

Nel cuore della Sabina, a Colle Aluffi, la storia di Matteo Sordi si sta scrivendo tra i banchi del pranzo conviviale organizzato dal Kiwanis Club di Antrodoco. Il giovane studente della classe 4 C del Liceo Scientifico Carlo Jucci è stato proclamato vincitore di una borsa di studio da 2500 euro, un premio destinato a finanziare un viaggio di istruzione in Canada. La cerimonia ha riuniti la Dirigente Scolastica Paola Testa, le professoresse Micheletto Natalia e Troiani Ilaria, oltre ai genitori dello studente, celebrando un momento di riconoscimento che va oltre il semplice voto scolastico. La selezione non è stata casuale ma rigorosa, basata sui voti ottenuti nella pagella dello scorso giugno da tutti gli alunni delle classi quarte dell’istituto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matteo Sordi: 2500 euro per un viaggio di studio in Canada Articoli correlati Raccolgono e donano 2500 euro ai poveri di LuceraQuando arte e beneficenza vanno a braccetto: il Rotary Club Lucera raccoglie oltre 2. Case di lusso per studenti: "Fino a 2500 euro al mese"Le facciate di palazzi storici, dimore signorili in stile liberty con i loro giardini nascosti, sono il panorama di corso Venezia, fino alla Porta...