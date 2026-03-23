Raccolgono e donano 2500 euro ai poveri di Lucera

Quando arte e beneficenza vanno a braccetto: il Rotary Club Lucera raccoglie oltre 2.500 euro per la Caritas di Lucera Grande partecipazione e generosità hanno caratterizzato l’iniziativa promossa dal Rotary Club Lucera, che ha saputo unire arte, comunità e solidarietà in un progetto dal forte valore sociale. Grazie alla straordinaria risposta della popolazione e al prezioso sostegno delle aziende del territorio, l’evento ha permesso di raccogliere oltre 2.500 euro, somma che sarà interamente donata alla Caritas di Lucera per sostenere le attività di aiuto alle famiglie più bisognose. L’iniziativa ha rappresentato un bellissimo esempio di come arte e beneficenza possano camminare insieme, trasformando la creatività in strumenti concreti di sostegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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