Il Comitato olimpico internazionale ha annunciato il ritorno dei test di genere per le prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Semenya, atleta nota per le sue battaglie contro queste misure, ha dichiarato che tali test rappresentano una mancanza di rispetto per le donne. La campionessa ha anche espresso delusione per un episodio avvenuto con un’atleta di origine africana durante le competizioni passate.

La reintroduzione dei test di genere da parte del Comitato olimpico internazionale per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles è “una mancanza di rispetto per le donne “. A parlare è la sudafricana Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri. L’ex atleta iperandrogena si è anche detta delusa per il fatto che la misura sia stata adottata sotto la guida della nuova presidente del Cio, Kirsty Coventry, africana e nata nello Zimbawe: “A livello personale, il fatto che sia una donna africana, che sa quanto le donne africane e le donne del Sud del mondo siano colpite da questo problema, ovviamente causa danni “, ha affermato Semenya in una conferenza stampa domenica a Città del Capo a margine di un evento sportivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mancanza di rispetto per le donne. Delusa sia successo con Coventry, che è africana”: Semenya contro i test di genere

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