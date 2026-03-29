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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim sbiadito e cuciture: l’estetica del minimalismo Maison Margiela. L’analisi visiva di questi jeans rivela immediatamente una scelta stilistica precisa, lontana dalla perfezione industriale standard. Il tessuto presenta un colore denim chiaro con un effetto leggermente sbiadito, tipico dei lavaggi che conferiscono al capo un aspetto vissuto senza essere logoro. Questa finitura non è casuale ma risponde a una filosofia estetica che privilegia l’autenticità della materia sulla lucidità artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Jeans: Denim dritto, fit e prezzo

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