Maison Margiela presenta una nuova linea di jeans in denim lavato, caratterizzata da un taglio studiato per adattarsi a diverse silhouette. I pantaloni sono disponibili a un prezzo specifico e vengono venduti tramite canali online e negozi fisici. L’articolo include anche un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim lavato e silhouette: tra minimalismo e comfort. L’analisi visiva di questo modello Maison Margiela rivela un approccio progettuale che fonde l’estetica del denim lavato con una silhouette rigorosamente dritta. La finitura del tessuto, caratterizzata da un blu medio e segni di usura controllata sui fianchi posteriori, suggerisce immediatamente quell’estetica ‘lived-in’ tipica del brand, dove il nuovo appare già vissuto senza sacrificare la qualità costruttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Jeans: Denim lavato, fit e prezzo

