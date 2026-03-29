LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | tra poco al via la gara Baltus eredita la pole di Alonso

Al momento, i piloti stanno completando il giro di riscaldamento prima di prendere posizione sulla griglia di partenza del GP USA 2026 di Moto2. La gara sta per iniziare e, pochi minuti prima del via, la griglia di partenza è stata aggiornata in seguito alla penalizzazione di uno dei concorrenti, che ha portato Baltus a partire dalla prima posizione in pole position.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20.05 I piloti stanno ora affrontando il giro per mettersi in griglia. 20.00 David Alonso, penalizzato per la pressione gomme, abbandona la pole e partirà nelle retrovie. Davanti a tutti ci sarà il belga Barry Baltus. 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito del COTA ad Austin verrà incoronato il terzo vincitore della stagione nella classe mediana in una corsa che si preannuncia già spettacolare con numerosi favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco al via la gara, Baltus eredita la pole di Alonso Articoli correlati LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco al via la gara, Baltus eredita la pole di HolgadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA tra... Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca un podio; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Alonso penalizzato, Baltus eredita la pole positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. oasport.it Un poker di Ninja ZX-6R 636 davanti a tutti in Gara 2, l’olandese ha preceduto le due moto del Team Prodina di Salvador e Torres con l’ex Moto2 Artigas in quarta piazza - facebook.com facebook Moto2, qualifiche GP Austin: Alonso in pole, 5° Vietti, 14° Arbolino #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Moto2 x.com