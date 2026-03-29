LIVE Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Tra pochi minuti prende il via la partita di volley femminile tra le squadre di Milano e Scandicci, valida per il campionato 2026. Le atlete stanno ultimando il riscaldamento sul campo, mentre i tifosi si preparano ad assistere all’incontro. La diretta aggiorna costantemente sull’evento sportivo, con l’inizio previsto per le prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le giocatrici stanno ultimando il riscaldamento. 20.18 La sfida tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova in gara-3 è stata vinta dall’opposta di Scandicci che ha concluso la sua gara con ben 35 punti, mentre la giocatrice di Milano con 28: due giocatrici eccezionali che stanno portando in alto anche il nome della nostra Nazionale. 20.15 La vincitrice di questa semifinale raggiungerà Conegliano in finale, dopo che la squadra di Daniele Santarelli ha battuto in tre partite l’Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi. 20.12 Milano può chiudere la serie in casa e volare in semifinale, con Scandicci che dopo la vittoria in gara-3 si è regalata una speranza per la rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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