LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | un quartetto al comando a 90 km dall’arrivo

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 90 chilometri dall’arrivo della gara femminile di Gand-Wevelgem 2026, un gruppo di quattro cicliste si trova in testa alla corsa. Le atlete in testa sono rappresentanti di diversi team e sono ancora in corsa per la vittoria. La gara prosegue con le atlete che cercano di mantenere o migliorare la posizione in vista delle fasi decisive. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Al comando troviamo Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundation Euskadi), Lea Lin Teutenberg (Lotto Intermarchè Ladies), Yonna van Dam (Citymesh – Customm Pro Cycling Team) ed Heidi Antikainen (Minimax Cycling Team). Per il quartetto oltre 4 minuti di margine sul gruppo. 15:36 Percorsi poco più di 40 km. Si è già formata la fuga, sono quattro le protagoniste al comando della corsa. 15:33 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della Gand-Wevelgem femminile 2026. Gara iniziata da poco più di un’ora. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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