LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | un quartetto al comando a 90 km dall’arrivo

A 90 chilometri dall’arrivo della gara femminile di Gand-Wevelgem 2026, un gruppo di quattro cicliste si trova in testa alla corsa. Le atlete in testa sono rappresentanti di diversi team e sono ancora in corsa per la vittoria. La gara prosegue con le atlete che cercano di mantenere o migliorare la posizione in vista delle fasi decisive. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Al comando troviamo Idoia Eraso (Laboral Kutxa – Fundation Euskadi), Lea Lin Teutenberg (Lotto Intermarchè Ladies), Yonna van Dam (Citymesh – Customm Pro Cycling Team) ed Heidi Antikainen (Minimax Cycling Team). Per il quartetto oltre 4 minuti di margine sul gruppo. 15:36 Percorsi poco più di 40 km. Si è già formata la fuga, sono quattro le protagoniste al comando della corsa. 15:33 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della Gand-Wevelgem femminile 2026. Gara iniziata da poco più di un’ora. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: un quartetto al comando a 90 km dall’arrivo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: fuga di otto al comando, si spacca il gruppo Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: 80 km al traguardo, fuga con 30? di vantaggio Una selezione di notizie su LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in... Temi più discussi: LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova, aggiornamenti dalle 15.30; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla; Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto. Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it Gand-Wevelgem femminile 2026: Wiebes a caccia del tris, Balsamo la sfidaLa Gand-Wevelgem femminile 2026 si appresta a infiammare la domenica degli appassionati di ciclismo, proponendo la sua tredicesima edizione in parallelo all'omonima gara maschile. Questa corsa in line ... it.blastingnews.com Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com