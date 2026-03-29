LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert 35 km alla fine

A circa 35 chilometri dalla conclusione della corsa, i ciclisti in testa sono Van Aert e Van der Poel, con un vantaggio di 16 secondi su Vermeersch, 42 secondi su De Gendt e un minuto e sei secondi sul gruppo principale, che si sta riorganizzando. La gara continua con i due favoriti che si contendono la vittoria in un finale ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 In testa alla corsa ci sono Van Aert e Van der Poel, con 16? di vantaggio su Vermeersch, 42? su De Gendt e 1’06” sul gruppo che però si sta riorganizzando. 15.43 Sulle strade della classica belga si sta riproponendo un duello che non vedevamo da tempo. Gli eterni rivali Van Aert e Van der Poel stanno collaborando per potersi giocare le proprie chance all’arrivo. 15.42 Veermersch sta provando a rientrare sui due, operazione che appare difficile. 15.40 A 35 km dalla fine, il gruppo paga 1’10”. Con la strada che sarà prevalentemente pianeggiante, non è scontato l’arrivo dei due. 15.39 Termina lo strappo, con Van Aert che aveva perso qualche metro ma è riuscito a rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert, 35 km alla fine Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van Aert e Van der Poel nel gruppetto davanti, gruppo a 23? Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert nella prima parte del gruppo, Milan e Pedersen inseguono Tutti gli aggiornamenti su LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA si... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Ciclismo: Gand-Wevelgem. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert, 35 km alla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 40 km alla conclusione. Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier-Tech), Wout Van Aert (Team Visma | Lease a ... oasport.it Gand-Wevelgem 2026: otto in fuga con 4' di vantaggio sul gruppoL'edizione 2026 della Gand-Wevelgem, ribattezzata ufficialmente «In Flanders Fields», ha preso il via da Middelkerke, con l'obiettivo di raggiungere Wevelgem dopo un percorso impegnativo di 240,8 chil ... it.blastingnews.com Oggi si corre la "In Flanders Fields" (ex Gand-Wevelgem) quasi 241 km nelle Fiandre Occidentali: Van der Poel e Van Aert tra i grandi favoriti, chi vincerà l'edizione numero 88 Segui la nostra diretta testuale #IFF26 https://www.tuttobiciweb.it/article/17747374 - facebook.com facebook Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com