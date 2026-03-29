LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert 35 km alla fine

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa 35 chilometri dalla conclusione della corsa, i ciclisti in testa sono Van Aert e Van der Poel, con un vantaggio di 16 secondi su Vermeersch, 42 secondi su De Gendt e un minuto e sei secondi sul gruppo principale, che si sta riorganizzando. La gara continua con i due favoriti che si contendono la vittoria in un finale ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 In testa alla corsa ci sono Van Aert e Van der Poel, con 16? di vantaggio su Vermeersch, 42? su De Gendt e 1’06” sul gruppo che però si sta riorganizzando. 15.43 Sulle strade della classica belga si sta riproponendo un duello che non vedevamo da tempo. Gli eterni rivali Van Aert e Van der Poel stanno collaborando per potersi giocare le proprie chance all’arrivo. 15.42 Veermersch sta provando a rientrare sui due, operazione che appare difficile. 15.40 A 35 km dalla fine, il gruppo paga 1’10”. Con la strada che sarà prevalentemente pianeggiante, non è scontato l’arrivo dei due. 15.39 Termina lo strappo, con Van Aert che aveva perso qualche metro ma è riuscito a rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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