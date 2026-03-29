LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | otto in fuga diminuisce il gap con il gruppo

Durante la corsa di Gand-Wevelgem 2026, otto ciclisti si trovano in fuga, mentre il gruppo principale si trova a circa 4 minuti e 35 secondi di distanza. Alle 12.58, un corridore del team Lidl-Trek ha accelerato all’interno del gruppo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale si susseguono.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Ora il gruppo è a 4’35” dagli attaccanti. 12.58 Mathias Vacek (Lidl-Trek) accelera nel gruppo. 12.56 Il gruppo sta attraversandoDe Moeren. 12.53 Il Team Visma I Lease a Bike ha tre uomini davanti nel gruppo. 12.50 Ora si riduce leggermente il vantaggio degli attaccanti, il gruppo recupera qualche secondo: il gap è di 5’15”. 12.47 Nella caduta coinvolti anche Rex Laurenz (Soudal Quick-Step) e Kanter Max (XDS Astana Team). 12.46 Rimane stabile il vantaggio del gruppo. 12.43 Caduta per due corridori nel plotone, ci sono anche Ferre Geeraerts (Team Flanders – Baloise) e Timo Kielich (Team Visma I Lease a Bike) 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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