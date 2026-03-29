A 15 chilometri dal traguardo, il gruppo principale si trova a circa 10 secondi da Van Aert e Van der Poel. Tra i corridori nel gruppo ci sono anche Ganna, Mozzato e Ballerini. La corsa si sta avvicinando alla fase conclusiva, con il distacco che rimane stabile e la corsa ancora aperta. La gara si può seguire in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 10? il distacco del gruppo, in cui sono presenti anche Ganna, Mozzato e Ballerini. 16.10 7 km alla fine, stradelarghe e rettilinee che favoriscono il rientro del plotone. 16.09 14? il vantaggio dei battistrada, si prospetta la volata di gruppo. 16.08 Nel plotone sono presenti Tobias Lund Andersen, Jasper Philipsen, Jordi Meeus, De Lie e Matteo Trentin, non è presente invece Milan. 16.06 10 km al traguardo, 20? il distacco del plotone. Per i due al comando diminuiscono le chance di vittoria. 16.05 Insieme a Red Bull BORA e Decathlon si è messa a tirare la Lotto Intermarché di De Lie. 16.04 Il vento soffia d i traverso, questo può favorire il rientro del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: 15 km al traguardo, il gruppo insegue Van Aert e Van der Poel

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