A Milano Marittima sarà presto aperta una nuova isola ecologica interrata, realizzata con fondi provenienti dall’Unione Europea. L’installazione, ancora in fase di completamento, si inserisce tra le iniziative per migliorare la gestione dei rifiuti nell’area. La struttura sarà attiva a breve, offrendo un punto di raccolta più efficiente per i residenti e i visitatori.

Nuova isola ecologica interrata a Milano Marittima grazie a un progetto finanziato dall’ Unione Europea. Come previsto negli scorsi mesi, la nuova isola ecologica interrata sarà operativa a breve, proprio in tempo per accogliere la stagione turistica. Dopo essere stata posizionata nella giornata nei giorni scorsi in viale Milano, all’angolo con via Rismondo, la struttura "rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti urbani di Milano Marittima". Questa soluzione, che andrà a sostituire gli attuali contenitori fuori terra dedicati alla raccolta del vetro, offre numerosi vantaggi sia dal punto di vista ambientale sia per la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’isola ecologica sarà operativa a breve

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