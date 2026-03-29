Le emozioni del Trial Fanno tappa alla Gulfa

Oggi alla Gulfa si svolge la prima tappa del campionato italiano di Trial e Mini Trial, con competizioni in diverse categorie tra cui TR4, Femminile B, TR3 Open, Femminile A, TR3, TR3 125, TR2, TR1, MiniTrial Mono, MiniTrial Entry, Femminile Open, MiniTrial C, MiniTrial B e MiniTrial A. La manifestazione coinvolge numerosi piloti che si sfidano su percorsi specifici per ogni categoria. La giornata vede la partecipazione di atleti di varie età e livelli di esperienza.

Oggi a La Gulfa prima tappa del campionato italiano Trial e Mini Trial nelle categorie TR4, Femminile B, TR3 Open, Femminile A, TR3, TR3 125, TR2, TR1, MiniTrial Mono, MiniTrial Entry, Femminile Open, MiniTrial C, MiniTrial B, MiniTrial A. Le partenze dalle 8,30 alle 9 e si correrà sui tracciati spettacolari della collina che hanno ospitato molte importanti manifestazioni motoristiche. Il campionato italiano Trial si corre quest’anno su cinque tappe, così come il Mini Trial. Organizzazione del Moto Club Versilia Corse e Off Road Versilia. Gli occhi sono sulla top class TR1 con nuovamente Matteo Grattarola (Beta) il trialista da battere, laureato lo scorso anno alla conquista del sedicesimo titolo nazionale Outdoor in carriera, il quindicesimo consecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le emozioni del Trial. Fanno tappa alla Gulfa Articoli correlati A scuola di... affettività. Quando le emozioni fanno pauraLa classe 3° S di San Martino in Freddana ha iniziato alcune attività che aiutano a riconoscere le emozioni legate all’affettività, nelle relazioni... Le Demon Hunters (Tribute Live) fanno tappa a CollestradaIl Centro Commerciale Collestrada si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dai fan del fenomeno K-Pop Demon Hunters.