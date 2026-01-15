Le Demon Hunters Tribute Live fanno tappa a Collestrada

Il Centro Commerciale Collestrada ospiterà l’evento “Le Demon Hunters (Tribute Live)”, offrendo ai fan del K-pop un’occasione per vivere un momento di musica dal vivo e condivisione. L’appuntamento, che si inserisce nel calendario di eventi del centro, rappresenta un’opportunità per ascoltare una tribute band dedicata al celebre fenomeno musicale. L’evento si svolgerà in un’atmosfera informale e rispettosa, ideale per apprezzare la passione e il talento degli interpreti.

Il Centro Commerciale Collestrada si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dai fan del fenomeno K?Pop Demon Hunters. Domenica 18 gennaio, alle 17, le protagoniste del film – Rumy, Zoey e Mira – porteranno sul palco “Il Musical Tribute Live delle Huntrix”, dove il bene e il male si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: K-Pop Demon Hunters: live show tribute al Palacultura Leggi anche: "K-Pop Demon Hunters e Saja Boys – Live Show Tribute" al Teatro Metropolitan Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. K-Pop Demon Hunters e Saja Boys – Live Show Tribute al Teatro Metropolitan; KPop Demon Hunters: la girl band che ha stregato Hollywood; Le cacciatrici di demoni del K Pop conquistano il Golden Globe come migliore canzone originale; Rumori Fuori scena, concerti e party anni '80: cosa fare nel weekend a Messina. Le Demon Hunters (Tribute Live) fanno tappa a Collestrada - Il Centro Commerciale Collestrada si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dai fan del fenomeno K-Pop Demon Hunters. perugiatoday.it

"K-Pop Demon Hunters e Saja Boys - Live Show Tribute" al Teatro Metropolitan di Catania - Il Teatro Metropolitan di Catania sfesteggia l'Epifania con un evento travolgente e adatto a tutta la famiglia. guidasicilia.it

KPop Demon Hunters, a Castiglioncello il concerto con le canzoni delle Huntrix: biglietti in vendita - Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop”, live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie ... livornotoday.it

Hanno suonato 'Golden' del film 'Kpop Demon Hunters' e 'Dynamite' dei BTS facebook

La premier giapponese Takaichi e il presidente sudcoreano Lee suonano insieme alla batteria al termine di un bilaterale, le hit del K-Pop, compresa "Golden" dal film "Kpop Demon Hunters" fresca vincitrice del Golden Globe. #Tg1 x.com

