Il percorso di Santa Cristiana Un lungo viaggio nell’arte sacra

Sabato scorso, il monastero di Santa Cristiana a Santa Croce ha aperto le sue porte per un percorso dedicato all’arte sacra. L’evento ha richiamato molti visitatori, curiosi di scoprire le opere e la storia dietro le mura secolari del monastero. La visita si è svolta tra musica, testimonianze e dettagli nascosti, offrendo un’immersione autentica nella spiritualità e nell’arte religiosa del passato.

SANTA CROCE Il monastero agostiniano di Santa Cristiana ha inaugurato, sabato scorso uno spettacolare viaggio nell’ arte sacra. Il " Percorso di Santa Cristiana " si pone come un itinerario di spiritualità, arte e cultura con l’intento di visitare i luoghi e la storia della Santa, riscoprendo la storia del monastero e del territorio in cui si trova. Si tratta di tre sacre icone: l’Immacolata Concezione, San Michele Arcangelo e Santa Cristiana, progettate e realizzate dal maestro Giovanni Mezzalira e dai suoi collaboratori, tra i quali l’iconografo Giuseppe Matta. Gli autori presenti hanno illustrato le icone, svelandone i significati teologici e le tecniche utilizzate nella loro creazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

