L' IA aiuta a trovare il ristorante giusto senza fidarsi delle recensioni

Una coppia di italiani ha sviluppato un portale dedicato alla ricerca di ristoranti, che funziona diversamente rispetto alle normali app di recensioni. Invece di affidarsi alle opinioni degli utenti, il sito utilizza l’intelligenza artificiale per abbinare le preferenze gastronomiche degli utenti con le proposte disponibili. L’obiettivo è aiutare le persone a trovare il locale più adatto ai loro gusti senza dipendere esclusivamente dai giudizi online.

AGI - Si moltipicano le app che si basano sulla valutazione delle recensioni per suggerire dove andare a mangiare, ma una coppia di italiani ha deciso di superare i limiti di questo sistema, creando un portale che trova il match perfetto tra i desideri gastronomici dell’utente e il ristorante. “La nostra idea" spiegano Alessio Marzo e Chiara Ercoli raccontando trovamenu.it, "è quella di partire dai desideri dell’utente e trovare un posto capace di soddisfarli per fargli vivere un'esperienza indimenticabile”. Così, dopo il successo di leggimenu.it, il menù digitale gratuito utilizzato da oltre 34.000 ristoratori, i due imprenditori... 🔗 Leggi su Agi.it

