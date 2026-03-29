L’AI toglie posto ai lavoratori e mette a rischio le pensioni?

L’avanzamento dell’intelligenza artificiale sta portando a cambiamenti nel mondo del lavoro, con alcune posizioni che vengono sostituite o eliminate. La discussione si concentra anche sulla possibile influenza di questa tecnologia sul sistema pensionistico, con timori riguardo a un possibile indebolimento delle risorse future. Come anticipato, oggi viene pubblicata la seconda parte di un approfondimento realizzato dal Dottore, che analizza i vari aspetti di questa tematica.

Come avevamo anticipato nel precedente articolo, quest’oggi pubblicheremo la seconda parte dell’elaborato del Dott. Perfetto, in cui vi sarà ‘ la descrizione del ”rischio”, relativamente all’uso dell’AI. Il rischio vienedescritto nell’elaborato dopo l’opportunità, ci spiega, perché rappresenta il problema di cui l’AI stessa è soluzione: prendere il posto dei lavoratori attuali (problema) in virtù della peculiarità dell’AI di poter sostituire il lavoratore umano in molte professioni, proprio come nel caso di prendere il posto dei lavoratori mancanti (soluzione) a causa della denatalità. In questa seconda parte Perfetto si dilunga...🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Stadio Ferraris: il rischio dei 100 milioni che toglie posti ai tifosiIl dibattito sulla trasformazione del Luigi Ferraris ha subito una brusca accelerazione dopo le dichiarazioni di Paolo Caricci, rappresentante...