SPLENDIDA CORNICE | GEPPI CUCCIARI RIAPRE L’OASI FELICE DI RAI3 CON TANTI VIP

Il 15 gennaio alle 21.20 su Rai3, Geppi Cucciari riprende la conduzione di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura riconosciuto tra i migliori format del 2025. Dopo la pausa festiva, la puntata segna il ritorno di un appuntamento apprezzato, che vede la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. La nuova stagione promette un approfondimento equilibrato e coinvolgente, offrendo uno spazio di confronto e cultura accessibile a tutti.

Dopo la pausa festiva, Geppi Cucciari torna giovedì 15 gennaio, alle 21.20 su Rai3, con una nuova stagione di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura eletto dalla critica tra i migliori format del 2025. Tanti gli ospiti, a cominciare dall’attrice Anna Ferzetti, protagonista al cinema nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “ La Grazia ”, Marco D’Amore in veste di regista della nuova serie “Gomorra – Le Origini”, Victoria Cabello con il podcast “Fuori di Cabello” e il cantautore Roberto Vecchioni che presenta il nuovo libro – “L’orso Bianco era nero” – e, nel corso della puntata, regala al pubblico una esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini. 🔗 Leggi su Bubinoblog

