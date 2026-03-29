Dopo i risultati referendari, che hanno visto oltre 13 milioni di italiani sostenere il Sì, l’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso una reazione ufficiale. La vittoria del No viene interpretata come un elemento che potrebbe compromettere i rapporti tra sistema giudiziario e politica. La posizione dell’Anm si inserisce nel dibattito che si sta sviluppando intorno alle ripercussioni di questa consultazione popolare.

A dispetto dei 13.251.399 italiani che hanno votato Sì, appoggiando il pericoloso disegno dittatoriale di governo, parlamento, avvocatura, accademia, società civile e persino magistratura, la Costituzione è salva! In fondo, che ci frega di avere un giusto processo e una magistratura libera e responsabilizzata? Quisquilie in confronto alla soddisfazione di poter correre in piazza cantando “Bella ciao” e “Meloni dimettiti”. Nella vita, in fondo, è questione di priorità: meglio lo scalpo di Delmastro oggi che un giusto processo per sempre! Non si affannino a parlare di difesa della Costituzione perché l’affossamento della riforma della giustizia è stato solo un mezzo per colpire l’Esecutivo, in maniera cieca e autolesionistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La vittoria del No è la premessa per il peggioramento del rapporto tra giustizia e politica. E la reazione dell’Anm lo dimostra

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