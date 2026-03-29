Nella notte, intorno alle 0,20, il primo ministro ha inviato un messaggio su WhatsApp a un giornalista. La comunicazione è avvenuta durante un orario insolito, secondo quanto riferito dal giornalista stesso. La conversazione riguarda un rapporto tra il primo ministro e il giornalista, senza ulteriori dettagli sui contenuti del messaggio o sul motivo dello scambio.

«Stanotte attorno le 0,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri mi scrive su whatsapp. Mi allega il video pubblicato ieri e commenta: 'che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento.'». È il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook da Ismaele La Vardera, deputato regionale siciliano di Controcorrente, che ieri, in un altro post, aveva criticato l'impugnativa da parte del governo nazionale di una legge regionale che destinava ristori ai territori dell’isola colpiti dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Nel messaggio di Meloni, di cui La Vardera ha pubblicato uno screenshot su Fb, si legge: «La ritorsione??? Io veramente non ho parole. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Vardera attacca il governo: "Meloni non gradisce e mi scrive di notte"

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