Una serie televisiva definita come la più brutta di tutti i tempi ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La produzione, un legal drama ambientato nell’America contemporanea, è stata diretta da Ryan Murphy e vede nel cast attori come Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close e altri. La trama si svolge in un contesto legale e sociale attuale.

A LL’S FAIR Genere: Legal drama Regia: di Ryan Murphy, Con Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulsone Glenn Close, Teyana Taylor Nieci Nash, Mathew Noszka, Otfagbenie, Ed O’Neill. Dove vederlo: Disney+ “All’s fair”, il trailer X Leggi anche › Ryan Murphy colpisce ancora con “The Watcher”: serie da paura vera con Naomi Watts All’s Fair è davvero la serie tv più brutta di sempre?. Sono anni che abbiamo riconosciuto alla serialità americana tutta la dignità che merita, perché è stata capace di proporsi come uno specchio ideale della società e di metaforizzare al meglio le molteplici spinte, contrastanti e spesso irrazionali, dei nostri giorni. Leggi anche › “American Horror Story Delicate” è su Disney+. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «La serie che raggiunto l’ambito riconoscimento di “serie più brutta di tutti i tempi”, è comunque un ritratto dell’America di oggi»

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