La sera dei miracoli al Palaforum emozioni e memoria | Agrigento canta Lucio Dalla

Una serata al Palaforum ha visto circa 700 persone riunite per un evento dedicato a Lucio Dalla. L’atmosfera era intensa, tra ricordi e musica, con una scaletta che ha coinvolto diverse generazioni. L’evento ha rappresentato un’occasione per condividere momenti di memoria legati al cantautore attraverso le sue canzoni.

Pubblico numeroso per lo spettacolo dedicato al cantautore bolognese, tra applausi e il ricordo di canzoni senza tempo. Stagione invernale in dirittura d'arrivo: il 2 maggio c'è Roberto Vecchioni che chiuderà il ciclo Circa 700 spettatori, un’atmosfera carica di ricordi e una scaletta capace di attraversare intere generazioni. Al Palaforum Bellavia di Agrigento la musica di Lucio Dalla è tornata a vivere con "La sera dei miracoli", uno spettacolo che ha trasformato la serata in un viaggio collettivo dentro uno dei repertori più amati della musica italiana. Il pubblico ha risposto con entusiasmo accompagnando ogni brano tra applausi e viva emozione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "La sera dei miracoli", al Palaforum emozioni e memoria: Agrigento canta Lucio Dalla Articoli correlati "La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio Dalla al Teatro GhioneMercoledì 4 marzo, il Teatro Ghione ospiterà un emozionante tributo a Lucio Dalla – nel giorno del suo compleanno - con il concerto "La Sera dei... Firenze, concerto dedicato a Lucio Dalla ‘La sera dei miracoli’Firenze, 15 gennaio 2026 - Da “Come è profondo il mare” a “L’anno che verrà”, da “Caruso” a “4 marzo 1943”. Tutto quello che riguarda Lucio Dalla Temi più discussi: La sera dei Miracoli. Omaggio a Lucio Dalla a Montegranaro; Il concerto per Lucio Dalla, la Passione di Cristo e il viaggio nei borghi dimenticati: cosa fare nel weekend; La Sera dei Miracoli al Teatro Doglio: omaggio a Lucio Dalla; 'La sera dei miracoli', l'omaggio a Lucio Dalla torna in Sicilia: le date. La Sera dei Miracoli - Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Metropolitan di CataniaVenerdì 27 marzo (alle ore 21:00), al Teatro Metropolitan di Catania va in scena LA SERA DEI MIRACOLI - OMAGGIO A LUCIO DALLA, spettacolo che si inserisce nella tournée siciliana curata da Good ... guidasicilia.it Liberi nel nome di Lucio. La sera dei miracoli all’Arena del Sole e l’abbraccio alla cittàLiberi. Senza trucchi e senza niente. (Liberi) finalmente. Liberi, come il vento sulle onde. A queste note di libertà, a questo testo scritto nel 1993 e racchiuso nell’album Henna, si ispira la serata ... ilrestodelcarlino.it Lucio Dalla - facebook.com facebook "Non girare la testa Dove sono le tue mani Aspettiamo che ritorni la luce Di sentire una voce Aspettiamo senza avere paura, domani" Lucio Dalla #CasaLettori x.com