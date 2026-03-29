La Salerno che cambia | cantieri in piena attività dal Corso a via Ligea

A Salerno sono in corso diversi lavori di riqualificazione urbana, con interventi in varie zone della città. Nel dettaglio, si sta completando la sistemazione dei sottoservizi e la posa della nuova pavimentazione in pietra lavica Etnea in via De Luca, traversa del Corso Vittorio Emanuele, dove sono stati appena terminati i lavori ai sottoservizi e il massetto. I cantieri coinvolgono anche altre aree, tra cui via Ligea.

Lavori in corso in diverse zone di Salerno. In particolare, prosegue la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele: sono stati ultimati i lavori ai sottoservizi ed è stato completato il massetto a breve la nuova pavimentazione in pietra lavica Etnea in via De Luca, traversa del Corso nei pressi della Banca d'Italia. Intanto, al Porto, al via la fase 4 dell'intervento con la posa degli elementi prefabbricati della trave di coronamento e parallelamente sono iniziate le operazioni di riempimento dello specchio acqueo che consentiranno il completamento del Molo Ponente, dando vita ad un nuovo tratto di banchina di 180 metri, a servizio degli operatori portuali con maggiori aree di carico per il trasporto delle merci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La Salerno che cambia: cantieri in piena attività dal Corso a via Ligea Articoli correlati Corso Vittorio: 20 attività chiuse nel 2025, i cantieriL’associazione Amici di Corso Vittorio ha raggiunto la sua prima ricorrenza annuale, segnando un momento di bilancio critico per il cuore commerciale... Salerno, furto in un'attività commerciale: indagini in corsoUn esercizio commerciale di parrucchiere situato in via Giovanni Francesco Memoli, a Salerno, è stato colpito da un furto durante la notte tra sabato... Tutti gli aggiornamenti su La Salerno che cambia cantieri in piena... Temi più discussi: A Firenze il Convegno Nazionale della Federazione dei Cavalieri del Lavoro; L'ex generale israeliano Ofer Winter in vacanza in Italia. Le associazioni: Arrestatelo e indagatelo per crimini di guerra; 20 anni di Ingegneria Informatica all’Università di Salerno; Arriva Blooming: a Torino un progetto che cambia il futuro dei giovani. La corsa al nuovo Comune di Salerno? È già iniziata, da tanto tempoStampaLo scenario politico salernitano si mobilita, prendono forma nuove aggregazioni, cambia anche l’assetto più complessivo degli schieramenti: insomma, anche a Salerno prende, lentamente, forma una ... salernonotizie.it Turisti d’inverno, Salerno cresce e consolida il trendIl turismo invernale cambia geografia in Campania e Salerno si ritaglia un ruolo sempre più stabile nel sistema regionale. I dati della tassa di soggiorno relativi al primo trimestre ... ilmattino.it Pensiero rivolto anche a chi è in Terrasanta #Salerno - facebook.com facebook #salerno, il candidato del #campo largo è Franco Massimo Lanocita x.com