Durante le celebrazioni dei precetti pasquali, le Compagnie dei Carabinieri di Latina e Frosinone hanno tenuto momenti di preghiera dedicati alla pace, coinvolgendo le rispettive comunità. Le cerimonie si sono svolte nel rispetto delle tradizioni religiose, con un focus sulla promozione di valori civili e sulla presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Un cammino di speranza e Legalità: L’8 e il 9 marzo, le Compagnie di Pontecorvo e Cassino hanno dato inizio a questa serie di appuntamenti, segnando il primo passo di un cammino che ha visto la partecipazione attiva delle autorità locali e delle associazioni.Il 10 marzo, Alatri e Anagni hanno continuato questa tradizione, creando un clima di unità e collaborazione. Un messaggio di pace dal Vescovo: Il 12 marzo, a Sperlonga, il precetto per le Compagnie di Terracina, Fondi, Formia e Gaeta è stato presieduto da Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta. Durante la celebrazione, l'arcivescovo ha sottolineato l'importanza di essere presenti sul territorio, richiamando l’attenzione sulla responsabilità di ogni cittadino nel promuovere la legalità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - La Pace al centro delle preghiere nei precetti Pasquali delle Compagnie Carabinieri di Latina e Frosinone

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