Juventus Women Fiorentina | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Nella partita tra Juventus Women e Fiorentina, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile, sono stati analizzati i momenti principali, con una moviola dettagliata e il risultato finale. Sono stati forniti il tabellino e la cronaca live dell'incontro, che si è concluso con un risultato specifico. La sintesi degli eventi ha riguardato le azioni salienti e le decisioni arbitrali durante la gara.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Articoli correlati Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livedi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Inter Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Juventus women- Fiorentina Altri aggiornamenti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky; Highlights Serie A Women | Genoa - Juventus Video; La Roma ancora sola in vetta, Inter e Juventus Women sempre più lontane. Risultati e classifica 17° giornata Serie A 2025/2025. Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 2025/2026 contro la Fiorentina Women. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio ... torinotoday.it Juventus Women, Canzi: Grande voglia di rivalsa dopo prestazioni non all'altezza. Fiorentina obbligata a fare la partita, dobbiamo approfittarne. Siamo padrone del nostro destinoLa Juventus Women è a un passo dalla finale di Coppa Italia Femminile e punta a completare l’opera dopo il successo ottenuto nella gara d’andata. Le bianconere, forti del ... tuttojuve.com Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook