Inter Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

In questa pagina troverai una sintesi completa della sfida tra Inter e Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A Women. Potrai consultare la moviola, il tabellino, il risultato e la cronaca live del match, per avere un quadro chiaro e aggiornato sull'incontro. Tutte le informazioni sono presentate in modo preciso e obiettivo, per offrire un’analisi dettagliata dell’evento sportivo.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all’ Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Inter Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Leggi anche: Juventus Women Ternana: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Leggi anche: Milan Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A femminile. Riparte il campionato: Inter-Juventus il big match, la Roma ospita il Sassuolo. Debuttano due nuovi allenatori; Gioia Juventus Women! 2-1 alla Roma e Supercoppa Italiana vinta: il gol di Girelli è uno SPETTACOLO??; A tutto Texas anche al femminile: la Juventus Women annuncia l'acquisto di Ally Perry; Supercoppa. Juventus vs Roma, le formazioni ufficiali. Serie A Women, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - Domenica 18 gennaio 2026 la Juventus Women torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. torinotoday.it

