Juventus Women Fiorentina 2-1 LIVE | Omarsdottir accorcia

Nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile, la Juventus Women ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 2-1. Durante l'incontro, Omarsdottir ha segnato per la Fiorentina, riducendo lo svantaggio. La cronaca della gara, insieme alla moviola e ai dettagli del tabellino, sono disponibili per seguire passo dopo passo l’andamento della sfida.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 2-1: sintesi e moviola. 73? Colpo di testa Beccari – Vince il duello ma ancora una volta la mira è imprecisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 2-1 LIVE: Omarsdottir accorcia Articoli correlati Juventus Women Napoli 2-1 LIVE: accorcia il Napoli sul finaleSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: missile di Brighton e pallonetto di Capeta, poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLOKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Juventus women-Fiorentina 1-0 Una raccolta di contenuti su Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Juventus Women - Fiorentina 1-0: termina il primo tempo18:47 - DUPLICE FISCHIO: JUVENTUS IN VANTAGGIO SULLA FIORENTINA. Bianconere in totale controllo della partita, anche se le viola hanno sfiorato l'1-1 in un paio di circostanze. Da ... tuttojuve.com Juventus Women-Fiorentina LIVE, le FORMAZIONI UFFICIALI - facebook.com facebook Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com