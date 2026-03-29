Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE | si comincia

È iniziata la partita tra Juventus Women e Fiorentina, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. La sfida si sta svolgendo senza reti finora, con le due squadre che si affrontano sul campo. Sono state registrate alcune azioni e interventi che stanno caratterizzando l’incontro, trasmesso in diretta con aggiornamenti sulla cronaca e sul risultato.

di Mauro Munno Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita la Fiorentina nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartono dalla vittoria per 0-2 al Viola Park. Servono prestazione e qualificazione per provare a superare un momento di profonda crisi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: si comincia Articoli correlati Fiorentina Juventus Women 0-0 LIVE: si cominciadi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: comincia la ripresaSenesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero Pellegrini Juve:... Juventus women-Fiorentina 1-0 Tutto quello che riguarda Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv; Coppa Italia Women, il ritorno delle semifinali oggi su Sky. Coppa Italia femminile, le statistiche pre gara di Juve Women-Fiorentina: settimo scontro nel torneo tra le 2 squadreLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile contro la Fiorentina, in programma oggi a partire dalle 18:00 a Biella:. tuttojuve.com Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Semifinale di ritorno per la Juventus Women Coppa Italia Women Semifinale di ritorno Fiorentina 18:00 CEST Stadio “Pozzo - La Marmora”, Biella x.com La Coppa Italia Women entra nel vivo con la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina, una sfida decisiva per l’accesso alla finale. Nel primo commento quando giocano e e dove vedere la gara - facebook.com facebook