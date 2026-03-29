Il centrocampista è al centro delle trattative tra diverse squadre di Premier League, con Manchester United e Liverpool coinvolte in discussioni di mercato. La Juventus monitora da vicino la situazione, considerando eventuali mosse future. La rosa della squadra italiana sta vivendo un momento di rinnovamento, con possibili uscite e acquisti in vista della prossima stagione.

Torino, 29 marzo 2026 – Un rinnovamento a centrocampo, tra ciò che può uscire, ciò da cui ripartire e quello che si può acquistare sul mercato. Con ancora Luciano Spalletti in sella, alla Continassa si studiano le mosse per risalire la china e tornare in lotta per i trofei, alla caccia di profili di qualità ed esperienza, alla Luka Modric per intenderci, allo scopo di fornire la leadership necessaria ad alzare il livello. La Juventus, che dovrà agire nel solco della sostenibilità finanziaria, avrà lo scopo di resistere sul mercato per i suoi top player e al tempo stesso ricercare le soluzioni migliori per alzare sensibilmente la qualità della rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus e Thuram, occhio alla Premier: United e Liverpool sul giocatore

Articoli correlati

Zirkzee Juventus, decisione presa dal Manchester United dopo l’esonero di Amorim. Le ultimissime sul giocatore olandeseCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Napoli, i tre nomi della Premier che sta seguendo Manna: occhio alla JuventusIl mercato di gennaio regalerà soddisfazione ai tifosi del Napoli? Difficile dirlo adesso, soprattutto perchè siamo appena all’inizio e le squadre...

Tutti gli aggiornamenti su Juventus e Thuram occhio alla Premier...

Temi più discussi: Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?; Udinese - Juventus (0-1) Serie A 2025; Thuram e le idee chiare sulla Juve: prima la Champions, e poi…; Probabile formazione Juve-Sassuolo: Spalletti blinda i titolari, cosa può cambiare.

Juventus, occhi puntati sul nuovo bomber: ecco chi èNel bel mezzo dei preparativi del tour estivo della Juventus, i bianconeri stanno tenendo gli occhi puntati sul nuovo attaccante. newsmondo.it

Juventus, ripresa alla Continassa: le condizioni di Holm e ThuramDopo quattro giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti della Juventus alla Continassa. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha fatto affidamento anche su molti giocatori della Next Gen viste le ... fantacalcio.it

Il Milan non ha ancora rinunciato Dusan Vlahovic Nonostante l’attaccante serbo sia in trattativa con la Juventus per rinnovare il proprio contratto, dalle parti di Casa Milan starebbero studiando una contro mossa per stravolgere nuovamente le carte in tavo - facebook.com facebook

Kit completo 2ª maglia #Juventus 2026/2027. [ @La_Bianconera] x.com