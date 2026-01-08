Napoli i tre nomi della Premier che sta seguendo Manna | occhio alla Juventus

Il mercato di gennaio si apre con diversi nomi sulla lista del Napoli, tra cui tre giocatori seguiti dalla Premier League. La Juventus resta una delle principali concorrenti nella corsa agli obiettivi di mercato. Al momento, è troppo presto per prevedere se il Napoli otterrà i rinforzi desiderati, poiché le squadre stanno ancora valutando le strategie da adottare per il prosieguo della stagione.

Il mercato di gennaio regalerà soddisfazione ai tifosi del Napoli? Difficile dirlo adesso, soprattutto perchè siamo appena all’inizio e le squadre stano ancora studiando quelle che potrebbero essere le misure da adottare. Nel caso del Napoli, poi, c’è il peso del ‘saldo zero’ che ovviamente condizionerà l’andamento della squadra alla ricerca di nuovi acquisti. SSC Napoli, tre i nomi della Premier League nel mirino di Manna. C’è grande attenzione al mercato in entrata ma, come noto, niente si potrà muovere senza che il club vada a lavorare anche sulle cessioni. Da qui la possibilità molto concreta di lasciar partire Lorenzo Lucca, per il quale ci sono almeno un paio di soluzioni interessanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

