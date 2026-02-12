Juventus Next Gen David Puczka premiato come giocatore del mese in Serie C L’annuncio e i complimenti del club – FOTO

La Juventus Next Gen ha annunciato che David Puczka è stato scelto come giocatore del mese in Serie C. Il club ha pubblicato un messaggio di congratulazioni, riconoscendo il contributo del giovane centrocampista. Puczka si è distinto nelle ultime settimane con prestazioni di alto livello, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Juventus Next Gen, Puczka premiato come giocatore del mese in Serie C. L'annuncio e i complimenti del club bianconero dopo il riconoscimento. La Juventus Next Gen accoglie con grande soddisfazione un prestigioso riconoscimento individuale. David Puczka è stato eletto miglior giocatore del mese di gennaio nel campionato di Serie C. Una notizia che certifica l'ottimo momento di forma vissuto dal difensore, capace di imporsi con personalità sulla corsia mancina. ULTIMISSIME JUVE LIVE Come riportato dal club bianconero, che si è complimentato con lui, tramite il proprio profilo ufficiale su X, il premio è il frutto di una serie di prestazioni di alto livello che hanno convinto tutti.

