Attacchi recenti alla centrale di Bushehr, l’unico impianto nucleare attivo in Iran, hanno intensificato le tensioni nella regione. Finora, solo i paesi mediatori sono impegnati in negoziati, mentre non risultano accordi definitivi o interventi diretti. La situazione resta sotto osservazione, con preoccupazioni crescenti riguardo a possibili rischi per la sicurezza e la stabilità dell’area.

La guerra grande Vertice a Islamabad con Pakistan, Arabia Saudita, Turchia e Egitto Colpita base Usa, 12 soldati feriti. E la centrale atomica di Bushehr. Il tycoon ci scherza sopra: «Aprano lo Stretto di Trump, scusate, volevo dire di Hormuz» La guerra grande Vertice a Islamabad con Pakistan, Arabia Saudita, Turchia e Egitto Colpita base Usa, 12 soldati feriti. E la centrale atomica di Bushehr. Il tycoon ci scherza sopra: «Aprano lo Stretto di Trump, scusate, volevo dire di Hormuz» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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