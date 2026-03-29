Dal 2012, un’associazione ha promosso l’iniziativa “Insieme per l’inclusione” e ha presentato finora dodici ricorsi legali riguardanti il diritto all’istruzione. Un rappresentante ha descritto come la mancanza di attenzione verso questi diritti fondamentali, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Convenzione Onu del 2006 e dalla legge quadro 104 del 1992, sia una realtà che suscita preoccupazione e timore.

"È triste, faticoso. Se pensiamo che si sta parlando di diritti fondamentali, di diritti previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione Onu del 2006, dalla legge quadro 104 del 1992, allora fa paura, ti senti schiacciare dall’indifferenza che ci accompagna". Parole e riflessioni di Cinzia Bernardi, dal 2012 in trincea per i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità, dal 2012 in trincea con “ Insieme per l’inclusione “, proprio il gruppo di famiglie di Sesto San Giovanni che ha deciso di portare avanti il pignoramento dei conti del ministero dell’Istruzione, visto che da quasi tre anni, in un caso, e da quasi due, in un altro, tarda a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Insieme per l’inclusione“ dal 2012: "Diritto alla scuola, già 12 ricorsi. Tutta questa indifferenza fa paura"

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