Salute 4,0 prevedere i focolai del virus Nipah attraverso algoritmi e sorveglianza genomica

L’uso di algoritmi e monitoraggi avanzati permette di prevedere i focolai di virus Nipah. Le autorità sanitarie italiane stanno mettendo in campo nuove tecnologie per analizzare i dati in tempo reale e rilevare segnali di allerta precoce. La sorveglianza genomica e il monitoraggio ambientale diventano strumenti chiave per intervenire prima che l’epidemia si diffonda.

L'analisi dei dati in tempo reale, l'uso degli algoritmi, la sorveglianza genomica avanzata e il monitoraggio ambientale "possono aiutare a individuare i segnali di allerta precoce di potenziali focolai epidemici " del virus Nipah. Questi strumenti predittivi "possono orientare interventi mirati e rafforzare la preparazione alla pandemia". Sono alcuni suggerimenti che arrivano da una revisione di un team italiano, pubblicata su 'Microrganism', a firma di Francesco Branda, Statistica medica ed Epidemiologia molecolare dell'università Campus Bio-Medico di Roma; Giancarlo Ceccarelli, Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive dell'università Sapienza di Roma; Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'università Campus Bio-Medico, e Fabio Scarpa del Dipartimento di Scienze biomedicali dell'università di Sassari.

