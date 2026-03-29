È stato aperto ieri il nuovo punto elettorale della lista civica Fare, che appoggia la candidatura a sindaco di Marcello Comanducci. L’inaugurazione si è svolta con la presenza di alcuni rappresentanti della lista, tra cui un rappresentante che ha commentato l’apertura definendola “ingombrante in senso positivo”. La sede si trova nel centro della città e sarà operativa durante tutto il periodo della campagna elettorale.

Il quartier generale della lista in via Guido Monaco. Il candidato sindaco Comanducci: "Qui un podcast per ascoltare la gente. Sicurezza prima priorità da affrontare" Inaugurato ieri il punto elettorale della lista civica Fare, che sostiene Marcello Comanducci nella sua corsa a sindaco di Arezzo. Il quartier generale della nuova formazione politica si trova in via Guido Monaco e nei prossimi giorni verranno svelati tutti i nomi dei candidati consiglieri. “E’ stata una giornata emozionante, un bagno d’affetto e di stima che ci ha scaldato il cuore e che ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta - si legge sulla pagina Facebook della lista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Inaugurato il punto elettorale della civica Fare. Gamurrini: "Io ingombrante in senso positivo"

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