Inaugurato il nuovo Liceo Plinio Completati gli interventi antisismici

È stato inaugurato il nuovo Liceo Plinio, dopo i lavori di restauro che hanno comportato un investimento di cinque milioni di euro, dedicati principalmente agli interventi antisismici. La sede storica dell’istituto è stata riaperta al pubblico, registrando un aumento delle iscrizioni con cento nuovi studenti iscritti nell’anno corrente.

Il Liceo Plinio torna a casa: inaugurata la sede storica dopo il restauro da 5 milioni. Record di iscrizioni con cento nuovi iscritti l’anno. La sfida era quella di far diventare sicuro un edificio storico: è stato infatti applicato un sistema di isolamento sismico alla base con una tecnologia di punta, unica nel suo genere per plessi scolastici esistenti e di valore, che consente di innalzare in modo significativo i livelli di protezione dell’intero complesso. Con la conclusione dell’intervento di adeguamento sismico, iniziato nel 2022, l’edificio del Liceo Plinio il Giovane è stato restituito venerdì mattina alla città nella sua piena funzionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato il “nuovo“ Liceo Plinio. Completati gli interventi antisismici Articoli correlati Piano straordinario per il diserbo, Cuticchio: "Perché gli interventi non risultano completati?"“Nel maggio 2025 l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla annunciava un piano straordinario da 1,2 milioni di euro per il diserbo in... Maddaloni, inaugurato il nuovo laboratorio del liceo scientifico ‘Cortese’Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni,... Tutti gli aggiornamenti su Liceo Plinio Temi più discussi: Inaugurato il nuovo Liceo Plinio. Completati gli interventi antisismici; Una mostra per il nuovo liceo Plinio il Giovane; C.Castello: inaugurazione del Liceo Plinio il Giovane; Città di Castello, il Liceo Plinio il Giovane è tornato alla piena funzionalità: 5 milioni di euro di investimento. Una mostra per il nuovo liceo Plinio il GiovaneLe opere rimarranno esposte al Palazzo del Podestà fino a venerdì, giorno dell’inaugurazione della scuola dopo i lavori ... corrieredellumbria.it Città di Castello: taglio del nastro nella sede storica del Liceo Plinio il GiovaneL'intervento, un vero e proprio primato per l'edilizia scolastica della Provincia di Perugia, posiziona l'istituto come un riferimento per la sicurezza in contesti storici di pregio. L’inaugurazione s ... corrieredellumbria.it Un evento davvero unico quello che stamattina si è svolto al liceo Plinio il Giovane quando è stata inaugurata la sede rinnovata della nostra scuola alla presenza di tante autorità tra cui il Il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, il Vicesindaco di Cit - facebook.com facebook