Un motoclub locale ha effettuato una consegna di colombe pasquali nel reparto di Geriatria di un ospedale. I volontari si sono mossi in sella alle moto per portare i dolci ai pazienti del reparto, con un gesto che ha coinvolto alcuni membri dell’associazione. La consegna si è svolta nella giornata di Pasqua, senza ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o reazioni.

Un piccolo gesto di solidarietà. Il motoclub Casco Matto ha consegnato delle piccole colombe tradizionali pasquali nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Cona. Il sodalizio è già stato impegnato, in passato, in azioni di solidarietà rivolte alle persone ricoverate nella struttura sanitaria di Ferrara. “Ogni anno questa iniziativa ci dà conferma che desideriamo ripeterla l’anno successivo. – mette in evidenza la presidente di Casco Matto, Debora Marangoni -. Poi la disponibilità del direttore e dei suoi collaboratori ci da una riconferma che è bello far sorridere persone, in quel momento, fragili”. “Viaggiare in sella a una moto e scoprire posti nuovi sono passioni a cui nessun amante della moto saprebbe rinunciare - aggiunge la presidente di Casco Matto -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - In sella alle moto per consegnare le colombe pasquali in Geriatria: il gesto solidale di Casco Matto

Articoli correlati

Gianluca Callegaro muore a 28 anni in sella alla sua moto, il papà: «Si è infilato il casco e ci ha salutati dicendo che andava dalla fidanzata»VIGONZA - «Ciao, io vado, Ci vediamo domani», gli aveva detto il figlio infilando il casco e accendendo la moto.

120 colombe pasquali: il dolce che finanzia la lotta aiNel cuore della Maremma, a Grosseto, si sta preparando un’azione concreta che intreccia tradizione culinaria e salute pubblica.

Tutto quello che riguarda Casco Matto

Argomenti discussi: Casco Matto consegna colombe pasquali al Reparto di Geriatria di Cona.

In sella alla moto per fare beneficenzaIl Motoclub Casco Matto organizza per oggi la nona edizione del motogiro per la solidarietà Matti in festa. Il programma prevede, dopo la partenza da Ferrara, una tappa ad Argenta alle 11.30 in ... ilrestodelcarlino.it

Cosa rischia chi viene trovato in sella alla propria moto con il casco rubato ai mezzi eCooltraNoleggiano il motorino per muoversi in città, poi si tengono il casco e lo adoperano quando sono in sella al proprio mezzo: cosa rischia chi ruba i caschi Cooltra a Roma. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it