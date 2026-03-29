Il ritorno di Gionny Scandal | le prime parole rivolte ai suoi sostenitori

Dopo aver lasciato il programma televisivo, l’ex partecipante si è riappropriato dei social per comunicare con i fan, rompendo il silenzio. Ha pubblicato un messaggio rivolto ai seguaci, segnando così il suo ritorno pubblico. La sua presenza sui social si è fatta notare dopo un periodo di assenza, portando di nuovo sotto i riflettori la sua figura.

Il ritorno di Gionny Scandal: quando il silenzio pesa più delle parole. L’ex gieffino dopo aver abbandonato il gioco torna dai fan sui social. Il suo primo post. Ci sono uscite di scena rumorose, costruite per lasciare il segno, e poi ci sono quelle che sembrano quasi un’interruzione improvvisa, come se qualcuno avesse staccato la corrente nel mezzo di una frase. L’abbandono della casa del Grande Fratello VIP da parte di Gionny Scandal appartiene decisamente alla seconda categoria. Nessun monologo studiato, nessuna teatralità: solo una scelta netta, che ha lasciato dietro di sé più domande che risposte. Leggi anche Selvaggia Lucarelli: malumori per il suo arrivo in Mediaset? Spunta un retroscena Gionny ha ricevuto tantissimo affetto e supporto dai fan fin dal primo giorno del suo ingresso in casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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