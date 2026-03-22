Durante una diretta del Grande Fratello Vip, Gionny Scandal ha pronunciato una frase inedita citando Corona, un’imitazione tra coinquilini che ha causato reazioni immediate. La regia ha censurato immediatamente il segmento, rendendo il video virale online. La scena ha evidenziato come anche un gesto apparentemente innocuo possa provocare reazioni forti all’interno della casa.

Una frase detta quasi per gioco, un’imitazione fatta tra coinquilini e poi. il gelo. Nella Casa del Grande Fratello Vip basta poco per superare una linea invisibile, e Gionny Scandal lo ha scoperto in diretta. Citando una delle espressioni più note di Fabrizio Corona, il concorrente si è trovato davanti a una reazione immediata e inaspettata. Un “ No, non si dice ” che ha fatto scattare persino la regia. Dietro questo episodio apparentemente banale, però, si nasconde un meccanismo molto più complesso fatto di regole non scritte, tensioni mediatiche e strategie editoriali. Ecco cosa è successo davvero e perché quella frase non poteva essere pronunciata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gionny Scandal cita Corona in diretta: la regia censura tutto e il video diventa virale

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