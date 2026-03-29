Il Grande Fratello VIP non è in programmazione al momento, a causa del cambio di data deciso per la conduzione di Ilary Blasi. In precedenza, si pensava che il reality potesse essere sospeso temporaneamente, considerando alcuni eventi recenti coinvolgenti altri protagonisti dello spettacolo. Tuttavia, Mediaset ha deciso di modificare l’ordine delle trasmissioni, portando alla sospensione temporanea dello show.

Le cose non sembrano andare molto bene per il Grande Fratello Vip. Tutto lasciava pensare che Mediaset potesse tenere il reality show in ghiaccio per un po’, considerando quanto accaduto con Fabrizio Corona, e invece cambio di rotta. Richiamata Ilary Blasi per un ritorno a casa che ha scaldato il cuore dei fan. Qualcosa di vero sui social, però, dal momento che la visione del programma non riporta uno share adeguato alla mole della produzione. Considerando il trend degli ascolti, Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che la trasmissione non avesse basi abbastanza solide per fronteggiare uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi. A volte occorre semplicemente accettare la vittoria della Rai e gestire i danni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Grande Fratello VIP non va in onda, perché il cambio data per Ilary Blasi

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