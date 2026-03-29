Il futuro in città A confronto il centrodestra

Al Teatro Santuccio si è svolto un evento politico che ha visto confrontarsi rappresentanti del centrodestra sulla direzione futura della città. La discussione ha riguardato temi come l’identità cittadina, l’attrattività, i rapporti con le istituzioni e le prospettive a livello europeo e nazionale. L’incontro ha coinvolto diversi esponenti politici, evidenziando le posizioni e le strategie del centrodestra per il futuro urbano.

Si è svolta al Teatro Santuccio la mattinata di confronto politico dedicata al futuro della città, tra identità, attrattività, rapporti istituzionali e prospettive europee e nazionali. L’iniziativa, promossa da Forza Italia, FdI, Lega, Noi Moderati e Lombardia Ideale, si è aperta con i saluti degli esponenti locali della coalizione, che hanno richiamato il valore del dialogo in vista delle amministrative 2027. Il primo approfondimento ha avuto un forte taglio culturale, offrendo una riflessione sull’anima di Varese: la bellezza architettonica, il rapporto con il verde, il patrimonio artistico e il ruolo del teatro e del Sacro Monte come elementi identitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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