Il commissariato si rinforza L’organico passa da 38 a 44 unità

Il commissariato di Fano ha aumentato il proprio personale, passando da 38 a 44 agenti. Questa modifica riguarda il numero di unità impiegate nelle attività di polizia e di sicurezza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la copertura sul territorio. La variazione si inserisce in un piano di potenziamento delle forze di polizia locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di implementazione.

Rafforzato il personale del commissariato di Fano, che passa da 38 a 44 unità. "Si tratta di un risultato importante, – ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli – un passo determinante per il ripristino di condizioni operative adeguate per garantire sicurezza ed efficienza sul territorio". Baldelli ricorda che "dal 2018 il commissariato ha operato in condizioni di forte carenza di personale con un organico previsto di 44 unità sceso fino a 38. Una situazione che ha generato criticità rilevanti, incidendo pesantemente sull’organizzazione delle volanti sul territorio e sulle attività quotidiane di ufficio: dalla ricezione delle querele al rilascio dei passaporti, dalle pratiche per l’immigrazione a quelle relative alla detenzione di armi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il commissariato si rinforza. L’organico passa da 38 a 44 unità Articoli correlati Affluenza referendum giustizia record al 38,78 % alle 19, in testa Emilia Romagna col 46,31%, Lombardia 44,96% e Toscana 44,71%Dopo il 14,92% delle 12, l'ultimo dato sulla partecipazione cresce fino a raddoppiare, con un dato sorprendente che evidenzia una alta attenzione... Parma mia, i residenti: "Da due settimane Iren non passa a raccogliere l'organico"La protesta: "Nonostante vengano fatte segnalazione da tutti i condomini tutti i giorni, la situazione non si sblocca di un millimetro" I residenti...