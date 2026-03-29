Il bonus nido fa arrabbiare ancora i genitori del Lazio | dimezzata la soglia Isee per l' accesso

I genitori del Lazio continuano a manifestare disappunto riguardo ai bonus nido regionali, dopo che l’accesso è stato reso più difficile. La soglia Isee per ottenere il contributo è stata ridotta, suscitando proteste tra le famiglie. Lo scorso anno si sono verificati problemi con l’esaurimento rapido dei fondi e con le difficoltà di accesso alla piattaforma digitale dedicata alla presentazione delle domande.

Le famiglie: "Una decisione discriminatoria". Ma la Regione replica: "Decisione inevitabile, dal prossimo anno cambierà tutto" I bonus nido della Regione fanno, ancora una volta, arrabbiare i genitori di Roma e del Lazio. Dopo il caos dell’anno scorso, con i fondi esauriti in poche ore e le difficoltà ad accedere alla piattaforma e-family per presentare la domanda, stavolta a sollevare polemiche è l’abbassamento della soglia Isee da 60mila a 30mila euro per accedere al servizio. Dalla Regione rispondono però che “non si poteva fare diversamente”, considerati anche le difficoltà e i ritardi “dovuti al cambio della piattaforma per l’erogazione dei buoni nido e per la non autosufficienza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso Articoli correlati Bollette: Arera alza la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, idrico e rifiutiAggiornato il valore della soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il bonus nido fa arrabbiare ancora i... Temi più discussi: Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso; Bonus nido 2026: come ottenere il contributo della Regione Lazio; Imprese di Roma e del Lazio alla conquista dei mercati esteri, il piano da 15 milioni di euro; Bonus nido nel caos: soglia ISEE dimezzata e fondi esauriti in poche ore scatenano la protesta nel Lazio. Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accessoLe famiglie: Una decisione discriminatoria. Ma la Regione replica: Decisione inevitabile, dal prossimo anno cambierà tutto ... latinatoday.it Bonus nido, 3600€ di contributo senza INPS: cosa serve per averloCome avere, per il bonus nido, 3.600 euro di contributo senza l’ausilio dell’INPS: scopriamo come riuscirci. Non passa dall’INPS e non funziona come il bonus nazionale. Nel Lazio è partito un contribu ... finanza.com Proseguono i contatti tra la #Lazio e Massimo #Bava per rinforzare e potenziare il Settore Giovanile biancoceleste. #calciomercato x.com Romagnoli-Lazio, la storia non è finita: c’è anche Gila in scadenza https://tinyurl.com/2fxfc4ht - facebook.com facebook