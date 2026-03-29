Il Bologna pensa al doppio colpo dalla Juventus operazione a sorpresa | CM

Il Bologna sta considerando un possibile scambio con la Juventus, dopo le operazioni di mercato invernali che hanno coinvolto Joao Mario e Holm, entrambi in prestito. La società emiliana potrebbe portare a termine un doppio acquisto o scambio con il club torinese, anche se i dettagli dell’operazione non sono ancora stati ufficializzati. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati comunicati eventuali accordi definitivi.

Bologna e Juventus potrebbero concludere una nuova doppia operazione di mercato dopo quelle invernali che hanno visto Joao Mario passare in prestito secco ai rossoblu e Holm alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Bologna, doppio colpo dalla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Bologna vorrebbe chiudere un doppio colpo dai bianconeri. Uno di questi è quello relativo al riscatto di Joao Mario con il portoghese che sta facendo bene in questi mesi sotto la guida di Vincenzo Italiano. I bianconeri potrebbero dare l’ok all’operazione sulla base di circa 8 milioni di euro. Un altro affare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello relativo al possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto al Bologna di Vasilije Adzic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Bologna pensa al doppio colpo dalla Juventus, operazione a sorpresa | CM Articoli correlati Operazione Roma-Fiorentina, colpo a sorpresa: si chiude | CMRoma e Fiorentina sono pronte a chiudere un’operazione di calciomercato che vedrà protagoniste le due squadre italiane. Allegri ha presentato la sua lista al Milan, doppio colpo in arrivo | CMIl Milan si sta muovendo sotto traccia per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che potrebbero accontentare Massimiliano Allegri con... Contenuti utili per approfondire Bologna pensa Temi più discussi: Antonio Raimondo incanta la Serie B: ora il Bologna pensa al rientro; Juve, buone notizie da Bologna: si pensa al riscatto di Joao Mario; Il Milan pensa a Castro, il Bologna resiste: servono 40 milioni; Primavera 1. Il Bologna torna al successo ribaltando il Frosinone: tris rossoblu. RdC - Il Bologna pensa al rientro di RaimondoCome riporta il Resto del Carlino, la dirigenza del Bologna monitora le prestazioni del 'suo' Antonio Raimondo. Giunto a Frosinone in. tuttob.com Antonio Raimondo incanta la Serie B: ora il Bologna pensa al rientro | OneFootballÈ il momento delle riflessioni a Casteldebole: c’è un ragazzo in prestito a Frosinone che sta facendo di tutto per conquistare il rientro a Bologna. È il momento di riaccogliere Raimondo? Del verde tu ... onefootball.com Dario Morello in preparazione per il match contro il fiorentino Paolo Bologna. Si pensa che la sfida - il 23 maggio a Milano - sarà un tutto esaurito. Il pubblico sembra diviso a metà: tantissimi tifosi per Morello, tantissimi tifosi per Bologna. - facebook.com facebook #Raimondo è pronto per tornare a #Bologna Il baby bomber sta incantando la #SerieB e ora i rossoblù pensano al rientro x.com