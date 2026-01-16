Operazione Roma-Fiorentina colpo a sorpresa | si chiude | CM

Roma e Fiorentina stanno finalizzando un’operazione di calciomercato che coinvolge entrambe le società. L’accordo, ancora in fase di definizione, rappresenta un passo importante per il mercato italiano e le rispettive rose. Le parti lavorano per concludere la trattativa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite, contribuendo a rafforzare i rispettivi organici per la stagione in corso.

Roma e Fiorentina sono pronte a chiudere un’operazione di calciomercato che vedrà protagoniste le due squadre italiane. I due club sono in contatto per cercare di capire se ci siano i margini per concludere un affare che farebbe felici entrambe le squadre con i viola a caccia di rinforzi per rincorrere una salvezza che nelle ultime settimane appare avvicinarsi. Roma e Fiorentina pronte a chiudere un colpo (Ansa Foto) – calciomercato.it La Roma sta cambiando molto in questa fase della stagione con il club molto attivo in sede di mercato. I giallorossi stanno cercando di rinforzare la propria rosa e hanno già portato alla corte di Gian Piero Gasperini sia Robinio Vaz che Donyell Malen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Operazione Roma-Fiorentina, colpo a sorpresa: si chiude | CM Leggi anche: Nuovo colpo di scena Milan: sorpresa Nkunku, le ultime | CM.IT Leggi anche: Tutto fatto, colpo Roma: arriva il bomber, ma non è finita | CM Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesa; Fiorentina, in arrivo Harrison dal Leeds: Le news di calciomercato; Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze. Fiorentina su Baldanzi, trattativa avanzata con la Roma - La Fiorentina accelera per Baldanzi: prestito con riscatto dalla Roma, cifre tra 12 e 13 milioni. europacalcio.it

Il Genoa batte la Fiorentina, De Rossi ha convinto Baldanzi: il legame speciale nato ai tempi della Roma - Daniele De Rossi ha convinto Tommaso Baldanzi che ha rifiutato la Fiorentina, decidendo di riabbracciare il suo ex allenatore ai tempi della Roma. sport.virgilio.it

Fiorentina, Baldanzi sempre più vicino: bisogna puntarci al Fantacalcio? - Il mercato della Fiorentina in entrata sta per regalare un nuovo colpo a mister Vanoli con il nome di Tommaso Baldanzi sempre più vicino a vestire la maglia viola. fantacalcio.it

Pedullà: “La Roma ha offerto 8.5 milioni per #Fortini della #Fiorentina. La #Juventus ha fatto un sondaggio, ma non è una pista concreta. Sul giocatore ci sono anche due club esteri. Adesso la palla passa alla Fiorentina, il suo contratto scade nel 2027. Ad ogg x.com

Baldanzi alla Fiorentina dopo la firma di Vaz Con l’arrivo imminente di Robinio Vaz a Roma, si muove anche il mercato in uscita. Secondo Corriere dello Sport, dopo visite mediche e firma, i giallorossi saluteranno un attaccante. Tommaso Baldanzi è pro - facebook.com facebook

