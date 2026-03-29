Sono stati raccolti centinaia di racconti di persone sui loro trent'anni, che sono ora disponibili su un mini sito dedicato. Questi racconti affrontano temi come i risultati ottenuti, le aspettative non mantenute, i momenti di dolore e le soddisfazioni di piccola o grande entità. Tra le testimonianze si trovano anche narrazioni sulla maternità, sulla famiglia e sugli obiettivi di vita. Di seguito una selezione di dieci racconti rappresentativi.

S ono i vostri racconti, arrivati a centinaia e tutti visibili sul nostro mini sito. Qui una selezione dei 10 che toccano diversi aspetti della vita di un trentenne oggi. Provati sulla vostra pelle. iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Come in un flipper da bar. di Iris Ponti llustrazione di Sofia Figliè Nitore, lucidi colori, ostacoli come opportunità, rampe di lancio, curve eccitanti, scivoli di piacere e qualche campanellino in attesa impaziente di fendere l’aria con vibrazioni veloci, copiose e squillanti. Lei è lì, sinuosa, tonda e perfetta, specchio di luce. Liscia. L’attrito sembra non essere un problema da considerare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I racconti dei vostri 30 anni parlano di risultati raggiunti, aspettative deluse, dolori e piccole grandi soddisfazioni. Parlano di maternità, di gioie e negazioni, di famiglia e obiettivi

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Tutto quello che riguarda I racconti dei vostri 30 anni parlano...

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