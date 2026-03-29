Pronostici di oggi 29 marzo | amichevoli Serie C Segunda Division e Sinner a Miami

Oggi 29 marzo sono in programma diverse partite di calcio e tennis. Nella notte si gioca l'amichevole tra Messico e Portogallo, seguita dalla sfida tra Colombia e Francia allo stadio Northwest di Landover. Sono inoltre previste partite di Serie C e incontri di Segunda Division, mentre nel tennis si svolge a Miami una partita di Sinner.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 marzo. Subito nella notte Messico-Portogallo in amichevole poi Colombia-Francia al Northwest Stadium di Landover. Per il resto ancora Serie C e Segunda Division a tenerci compagnia in quest’ultima domenica tranquilla. Per il Tennis, a Miami Sinner parte favoritissimo in finale. Riportiamo il solito link per la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 29 marzo: amichevoli, Serie C, Segunda Division e Sinner a Miami Articoli correlati Leggi anche: Pronostici di oggi 28 marzo: Serie C e Segunda Division Leggi anche: Pronostici di oggi 23 marzo: Serie C e Segunda Division spagnola Approfondimenti e contenuti su Pronostici di oggi 29 marzo amichevoli... Temi più discussi: Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 13/1526 di sabato 21 marzo 2026; Ciclismo, arrivano le Classiche del Nord: tutti i pronostici di Luca Gregorio; MotoGP GP Usa 2026: pronostici e orari Sprint Race e gara, dove vederle in TV; Deportivo Pasto vs Atlético Nacional Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga BetPlay 29-03-2026. Pronostici del 29 marzo 2026: giorne B di Serie C in primo pianoI pronostici di domenica 29 marzo 2026 sono dedicati integralmente alla trentaquattresima giornata del girone B di Serie C ... calciomagazine.net Pronostici Euro 2024I pronostici degli Europei di Calcio, con analisi, statistiche, comparazione quote delle partite e pronostici sulla vincente Euro 2024. gazzetta.it