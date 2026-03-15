I programmi TV di oggi 15 marzo 2026 | fiction quiz e film

Il palinsesto televisivo del 15 marzo 2026 comprende vari programmi. Su Rai 1 va in onda la fiction “Imma Tataranni”, mentre su Canale 5 viene trasmesso il quiz “Chi vuol essere milionario”. Su Rai 2 si tiene la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Questi sono i principali appuntamenti televisivi programmati per la giornata.

Guida ai programmi TV del 15 marzo 2026: “Imma Tataranni” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario” su Canale 5, “Cerimonia di chiusura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” su Rai 2. La prima serata del 15 marzo 2026 offre su Rai 1 torna Imma Tataranni 3, seguita dalla lunga diretta degli Oscars – La notte delle stelle, uno dei momenti televisivi più attesi dell’anno. Rai 2 chiude le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con una cerimonia spettacolare, mentre Rai 3 propone una puntata intensa di PresaDiretta, dedicata ai drammatici “cecchini del weekend” durante l’assedio di Sarajevo. Sul fronte dell’intrattenimento, Canale 5 rilancia con Chi vuol essere milionario – Il torneo, mentre Italia 1 approfondisce l’attualità con Le Iene presentano: Inside. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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